شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبد الحليم يقدم العزاء فى زوجة سمسم شهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المطرب طارق عبد الحليم على تقديم واجب العزاء في زوجة سمسم شهاب بمسجد طلعت حرب بمنطقة إمبابة، بعد أن رحلت أمس الخميس بعد صراع مع المرض، وكان أول الحضور الفنان صبحى خليل.

وكان سمسم شهاب أعلن مؤخرا عن تدهور حالتها الصحية من خلال حسابه على "فيس بوك"، حيث كتب: "لا أملك إلا الدعاء، أنتى الآن فى قمة المرض وكان الله فى عونك، لكنك لا تعلمين أنى فى قمة الألم وفى حلقى مرار السنين، وعاجز عن فعل أى شيء، لأن الأمر بيد الله وحده، يراودنى الأمل فالله بأنك ستكونين بخير، يا رب اشفى زوجتى وقرة عيني وحبيبة قلبي".

كما كشف بعدها عن دخولها العناية المركزة، وكتب: "زوجتى فى العناية المركزة فى حالة صعبة جدا، أسألكم وأرجوكم بالدعاء لها من القلب، الأمل فى رب العرش العظيم هو قادر على كل شيء".

يذكر أن آخر أعمال سمسم شهاب أغنية "دولارات دولارات"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "دولارات دولارات"، وهي من كلمات الشاعر عماد عبيد، ألحان خالد سلطان، توزيع طه الحكيم، هندسه صوتيه محمد جودة.

فيلم دولارات دولارات من تأليف طارق رمضان، وإخراج محمد خضري، بطولة نضال الشافعي، صلاح عبد الله، مدحت تيخا، منه فضالي، المطربه الشعبيه أمينه، راندا البحيري، علاء مرسي ومنير مكرم وغيرهم من الفنانين.

وطرح سمسم شهاب مؤخرا أغنية "قلب أبوكي" عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات صلاح مندي، ألحان وتوزيع علاء غنيم، هندسة صوتية محمد جودة، إشراف عام أحمد سمسم شهاب، وأهدى الأغنية لابنته بمناسبة قرب زفافها وقتها.