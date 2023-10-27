شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والإعلام يشاركون فى هاشتاج #شبكة_مصر_لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عدد من نجوم الفن والإعلام فى هاشتاج #شبكة_مصر_لغزة، والذى تصدر قائمة ترندات منصة X، وطالبوا من خلاله جميع شركات الاتصالات المصرية بالسماح لأهالي غزة باستخدام شبكاتها بعد قطع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل، وتعرض الأهالي لإبادة جماعية من قبل قوات الاحتلال.

من ضمن المشاركين فى الهاشتاج، عمرو الفقى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حنان مطاوع، المطرب دياب، الإعلامية إيمان الحصرى، الكاتب الصحفي أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة جريدة وموقع ”الخليج 365”، المخرج أمير رمسيس، الإعلامية رضوى الشربينى.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن انقطاع الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمه العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والإنترنت بشكل كامل.

وقال في بيان صحفي مساء اليوم الجمعة: "نشعر بالقلق الشديد بخصوص إمكانية استمرار طواقمنا في تقديم خدماتهم الإسعافية، لاسيما وأن هذا القطع يؤثر على خدمة الاتصال المركزي 101 ويعيق وصول سيارات الإسعاف إلى المصابين والجرحى".

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قطاع غزة، الليلة، جوا وبرا وبحرا، بالمقاتلات الحربية والمدفعية الثقيلة والبوارج البحرية، مما أسفر عن وقوع عددا من الشهداء والمصابين.

ونتيجة للقصف العنيف الذي ينفذه جيش الاحتلال الإسرائيلي، انقطعت الكهرباء وخدمات الإنترنت بشكل كامل عن القطاع، فضلا عن انقطاع المياه في عدة مناطق.

من جانبه قال التليفزيون الفلسطيني، إن قطاع غزة يشهد قصفا هو الأعنف برا وبحرا وجوا منذ بداية الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري.