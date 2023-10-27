عادل إمام رفض هذا الأمر.. أشرف زكي يكشف مفاجأة عن الزعيم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف نقيب الممثلين المصريين، الفنان أشرف زكي، تطورات الحالة الصحية للفنان عادل إمام، مؤكداً تمتعه بصحة جيدة، مفسراً في الوقت ذاته ابتعاده عن الساحة الفنية بحاجته للجلوس أطول فترة ممكنة مع أبنائه وأحفاده، فضلاً عن بحثه عن عمل فني يناسبه، بعد مشوار طويل من الإبداع في الدراما والسينما والمسرح.

وقال زكي، في تصريحات صحافية، ضمن حلقة مستعادة من برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم: «صحة (الزعيم) عادل إمام زي الفل، ومفيش حاجة، وفيه ناس فاضية للشائعات، وإحنا في نقابة الممثلين على تواصل مع أولاده بشكل مستمر، من فترة كان عنده أحد الأصدقاء، و(الزعيم) عادل إمام كلمني شخصياً، وهو كويس”.

وروى زكي موقفاً قديماً له مع عادل إمام، يعود لأكثر من 17 عاماً، عندما طُلب منه تولي نقابة الممثلين، وأن يكون نقيباً لهم، فقال: “شيء عظيم أن عادل إمام يكون نقيب الممثلين في مصر، وروحنا يوميها عملنا محاولات، وقال لنا أنا مش فاضي لكم، وقالي محدش هينفع غيرك للمنصب، وأنا وفرقتي هندعمك”.

ورد زكي، خلال الحوار، على تفسيره سبب ابتعاد الفنانة عبلة كامل عن الساحة الفنية، ورفضها مؤخراً المشاركة في أي أعمال فنية، أو الظهور في مهرجانات تكريمية، قائلاً إنه يحترم قرارها ويقدره، مبيناً أنه راجع لها وحدها، ومؤكداً أنها لم تعتزل، وتعيش “استراحة محارب”، وأنه على تواصل دائم معها.

وأشار زكي إلى أنه يعتقد أن أهم أسباب ابتعاد عبلة كامل عن الساحة الفنية، هو دخولها في حالة من الحزن الشديد لوفاة إحدى صديقاتها من خارج الوسط الفني، الأمر الذي على ما يبدو لم تستطع تجاوزه حتى الآن.

وعن علاقته بزوجته الفنانة روجينا، أكد زكي أن العلاقة متينة، ولم تتغير منذ بداية زواجهما، ويقدر حجم انشغالاتها الفنية بالمسلسلات، وقال: “المفروض لما تتزوج فنانة، أن تقدر عملها وانشغالاتها، وتفهم نفسيتها، وأنا أول داعم لها، وأعتقد أن سر نجاح علاقتنا حتى اليوم، أن كل واحد منا يقدر ظروف التاني، ودي معادلة النجاح، وروجينا تحترم تفرغي للنقابة، وخدمة زملائي، وأنا أحترم تفرغها لمهنتها”.

ونفى زكي ما يردده البعض عن أن الوسط الفني قائم على “الواسطة”، مؤكداً أن الموهبة وحدها ترفع الفنان، وتتحكم في استمراره من عدمه، مبيناً أنه كان وراء اكتشاف مواهب فنية شابة، أصبحت أكثر نجومية حالياً، مثل الفنان ماجد الكدواني، وقال: “يمكن أن تساعد الواسطة فناناً ما في أول ظهور له، لكن إذا لم يثبت نفسه، ولم يتقبله الجمهور، فلن تجدي معه كل وسائط الدنيا”.