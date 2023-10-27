شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الإنتر تقرر طريقة استقبال لوكاكو بقميص روما والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت مجموعة من التقارير الصحفية الصادرة من العاصمة الايطالية أن الترا فريق نادي انتر ميلان قرروا توزيع ثلاثين ألف صافرة خارج ملعب جيوزبي مياتزا انتظارًا لعودة روميلو لوكاكو لاعب نادي روما يوم الأحد القادم.

جماهير الإنتر تقرر طريقة استقبال لوكاكو بقميص روما

وكان المهاجم التركي صاحب الثلاثين عامًا من أهم مراكز الاهتمام في الميركاتو الصيفي الماضي بعد أن انضم لصفوف نادي روما من تشيلسي وهو الذي كان يجري محادثات مع اليوفي والميلان أيضًا.

ولم يغفر المشجعين ما حدث من لوكاكو وشاركوا في نقاشات حول تلك القضية في الوقت الذي سيتم فيه وجود لافتات موجهة للاعب في المدرجات مع 30 ألف صافرة على المشجعين قبل المباراة لإستقباله بصورة ساخنة.

ولم يغفر مشجعي فريق نادي إنبي للوكاكو ما حدث خاصًة عقب العلاقة القوية التي كانت تربطه بجماهير فريقه الموسم الماضي وستكون الاجواء متوترة للغاية الاحد القادم.