مي كساب :"يا عرب يا خير أمة أخرجت للأرض اتحدوا فاتحادكم قوة"

ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة المصرية مي كساب نداء للأمة العربية، نادشتها فيه الاتحاد في ظل الحرب والقصف على غزة من قبل العدوان الأسرائيلي.



وكتبت مي كساب عبر حساباتها : "يا عرب يا خير أمه أخرجت للأرض اتحدوا فاتحادكم قوه. لا تنساقوا للصغائر والضغائن. لا للتخوين لا للترهيب. الوقت حساس جدا والتاريخ يكتب ولن يرحم أحد".

وأضافت: "أنا مصرية عربية ودمي وحبي وروحي لأبناء وطني العربي الأكبر فلسطين حرة".

يذكر أن مي كساب شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "جعفر العمدة"، مع الفنان محمد رمضان، وهالة صدقي، وزينة، وأحمد داش، وإيمان العاصي ونخبة من الممثلين المصريين، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي .

