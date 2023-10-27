بالفيديو - عمرو دياب يقلد معلقاً رياضياً مصرياً بطريقة طريفة

ميرنا وليد - بيروت - انتشر عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للفنان المصري عمرو دياب وهو يقلد معلق رياضي مصري يدعى ابراهيم الجويني، وتدوال رواد مواقع التواصل ومحبي الفنان المصري هذا الفيديو في سياق النكتة فمنهم فتفاجئ بعض الشيئ من ذلك الامر .



ومن ناحية اخرى كان عمرو قد أعلن عن تأجيل حفله الّذي كان مقرراً أن يحييه في دبي بالإمارات العربيّة المتحدة.

وكتب عبر حساباته على منصّات التواصل الاجتماعي: "تضامناً مع الأحداث المؤلمة في غزة، تم تأجيل حفل الفنان عمرو دياب في كوكا كولا أرينا حتى إشعار آخر. قلوبنا تنبض بالدعم والتضامن مع أهل فلسطين في هذه الأوقات الصعبة".