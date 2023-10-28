مهرجان الفيلم بمراكش يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم دورته الـ20

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة المهرجان الدولى للفيلم بمراكش، اليوم الجمعة، عن لجنة تحكيم دورته العشرين، التي تنظم بين 24 نوفمبر و2 ديسمبر المقبلين.

وقالت إدارة المهرجان إن اللجنة تضم شخصيات استثنائية تحظى بشهرة عالمية، برئاسة جيسيكا شاستين، الممثلة والمنتجة الأمريكية الحائزة جائزة الأوسكار، والتي قالت: "إنه لشرف عظيم أن أحظى برئاسة لجنة تحكيم مهرجان مراكش في دورته الـ20. يسعدني أن أعود مجدداً هذه السنة بعد مشاركتي الأخيرة في دورة 2011. وأتطلع للاحتفاء بالمواهب الخلاقة في السينما العالمية".

وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من الممثلة الإيرانية زَر أمير، والممثلة الفرنسية كامي كوتان، والممثل والمخرج الأسترالي جويل إدجيرتون، والمخرجة البريطانية جوانا هوك، والمخرجة الأمريكية دي ريس، والمخرج السويدي - المصري طارق صالح، والممثل السويدي ألكسندر سكارسجارد، والكاتبة الفرنسية - المغربية ليلى سليماني.

وسيمنح المهرجان "النجمة الذهبية" لواحد من 14 فيلماً طويلاً، تعد أول أو ثاني عمل لمخرجيها، تشارك في المسابقة الدولية لهذه الدورة، المخصصة لاكتشاف سينمائيين من جميع أنحاء العالم.

وأشار المنظمون إلى أن لجنة تحكيم دورة هذه السنة، بانتماء أعضائها لثماني دول مختلفة من القارات الخمسة، تعكس خصوصية المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، كتظاهرة تحتفي بالإبداع السينمائي العالمي.