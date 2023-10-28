أنغام بعد قطع الاتصالات عن غزة: "اتصال السماء لا ينقطع"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

علقت النجمة أنغام على تصاعد الأحداث في غزة و قطع الكيان الصهيوني خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة ومواصلة قصف غزة واستشهاد الآلاف من المدنيين إلى جانب تدمير العديد من الأماكن الحيوية.

ونشرت "أنغام" صورة عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وتضمنت الاتي: "إنقطع اتصال الأرض، لكن اتصال السماء لا ينقطع، اللهم الطف بهم".

ودخلت "أنغام" في أزمة مؤخرًا مع المتحدث الرسمي للجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي بعد نشرها بوست عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" وعلقت برسالة غامضة قائلة: "ربنا ياخدك ويريحنا من وشك".

ليقوم "أفيخاي" بإعادة نشر بوست "أنغام" عبر حسابه الرسمي على نفس التطبيق وعلق قائلا: "حضرة الفنانة أنغام والتي من المفترض أن تكون على قدر من الرقي في مناشيرها، إن الله سيفتكر عباده جميعًا وليس هناك من معمر على هذه الأرض لكن الفرق أن هناك من سيلقي في الآخرة والعذاب الأليم وهناك من سيفتقده عز وجل برحمته على أفعاله الإنسانية، أرجو أن لا تكوني من مصير الفئة الأولي لدعمك مخطط دواعش حماس الذين قتلوا واغتصبوا وحرقوا المدنيين الإسرائيليين وهم نائمين ودفعوا شعبهم نحو الجحيم بأفعال الحيوانات البشرية".

لترد عليه "أنغام" قائلة: "انت يا أسمك ايه، بدون رقي ولا أدب لإنك ما تستحقش الأدب في الكلام ولا التعامل، انا اسمي أنغام مطربة مصرية عربية عارف يعني إيه مصرية؟، يعني مصر الرقي والأدب مع الراقيين فقط مش مع اللي زيك يا صهيوني والإنسانية نعرفها احنا المصريين لما بعتنا لكم الأسري بتوعكم مستورين بالبيجامات الكستور فاكر؟".

واستكملت: "بعد ما الجيش المصري انتصر عليكم في حرب 73 ورجع سيناء منكم اللي كنتم محتلينها يا مغتصبين، الإنسانية بريئة من أمثالكم وبريئة من أعمال جماعتك وجيشك المتوحش النازي قاتل الأطفال والنساء والمدنيين الأبرياء والدين برئ من أعمالكم وكذبكم ولكل فعل رد فعل".

وأنهت ردها قائلة: "شوف انت كام فعل عملتوه من يوم ما احتليتوا أرض فلسطين يا اسمك ايه انت، وفلسطين وشعبها بيقاوموا محتل غاشم مجنون مغتصب يا قتلة الأطفال، والحيوانات بريئة من وحشيتكم".

وتشارك "أنغام بلجنة تحكيم الموسم الجديد من برنامج المواهب الغنائية "إكس فاكتور" والتي تضم كلًا من الفنان راغب علامة والفنان عبدالله الرويشد.