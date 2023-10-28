محمود البزاوي يعلق على القصف العنيف لقطاع غزة: "ليلة سوداء على الصهاينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

أعرب الفنان محمود البزاوي عن غضبه لما يحدث من قصف شنيع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ومواصلة استهداف المدنيين في قطاع غزة وسط صمت إعلامي غربي على انتهاكات الكيان الصهيوني.

ونشر "البزاوي" صورة من القصف الوحشي على غزة عبر حسابه الرسمي على "X" وعلق قائلا: "مفيش حرب مدن ممكن تنجح أبدا والسويش خير دليل على ذلك، فلتكن ليلة 27 أكتوبر ليلة سوداء على الصهاينة يارب".

وطالب العديد من الفنانين والمؤثرين على السوشيال ميديا بالسماح بالتواصل مع أهل غزة بعد قطع الاتصالات والانترنت من قبل الكيان الصهيوني وسط قصف عنيف واستهداف الآلاف من المدنيين.

ويواصل العديد من المشاهير نشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي يدينون خلالها مواصلة انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط تعنت إدارة منصات السوشيال ميديا والتي تقوم بحظر هذه الحسابات.

يذكر أن الفنان محمود البزاوي شارك مؤخراً بعدد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية الناجحة أبرزها مسلسل "سوق الكانتو" ومسلسل "الصفارة" واللذان عرضا بموسم دراما رمضان الماضي، إلى جانب مسلسل "بالطو" والذي تم عرضه بشهر فبراير الماضي وحقق نجاحاً كبيراً، كما شارك ببطولة فيلم "المطاريد" وعرض بدور العرض السينمائي مطلع العام الجاري.