إعلامي أمريكي يطالب إيلون ماسك بتوصيل الإنترنت لقطاع غزة بواسطة الأقمار الصناعية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

طالب الإعلامي الأمريكي، جاكسون هكل من المدير التنفيذي لمنصة "X" إيلون ماسك بدخول الإنترنت "Starlink" عن طريق الأقمار الصناعية بعد قطع قوات الاحتلال الصهيوني الإنترنت من قطاع غزة ومواصلة قصف الآلاف خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر "هنكل" بوست عبر حسابه الرسمي على تطبيق "X" وتضمنت صورة لـ "إيلون ماسك" وطالبه بتوصيل الإنترنت قائلا: "إسرائيل قطعت الاتصالات وخدمات الإنترنت في غزة، إيلون ماسك أرجوك أنقذهم وأضمن وصول الإنترنت إلى غزة".

ويعد "جاكسون هنكل" من أبرز الإعلاميين الأمريكيين الذين دعموا القضية الفلسطينية ويواصل كشف أكاذيب الإعلام الصهيوني ويقوم بنشر العديد من الصور والفيديوهات التي تدين الكيان الصهيوني وكشف عن حظر حساباته على العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقام العديد من نجوم هوليوود مؤخرًا بتوقيع عريضة يطالبون خلالها الرئيس الأمريكي، جو بايدن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة منهم الممثل الأمريكي، مارك رافلو الذي طالب الحكومة الإسرائيلية مؤخرًأ بدخول المساعدات للجانب الفلسطيني بعد تعنتها وعدم وصول أي من المساعدات لقطاع غزة وسط مواصلة القصف العدواني واستشهاد الآلاف من المدنيين.

وواصل "هنكل" هجومه على الحكومة الإسرائيلية بعدما قامت بقطع الماء والغاز والكهرباء عن قطاع غزة، ونشر مقطع فيديو لأحد المستوطنين الإسرائيليين وهو يقوم بالسخرية من الفلسطينيين لإمتلاكه كل الخدمات المتاحة على عكس الشعب الفلسطيني الذي تم حرمانه من كل هذه الخدمات إلى جانب عدم السماح بوصول أي مساعدات.