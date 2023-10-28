ابنة عمرو دياب جريئة وداليدا خليل أنيقة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

داليدا خليل

ظهرت الفنانة داليدا خليل، بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، بصحبة عدد من صديقاتها.

جنا عمرو دياب

جنا ابنة الفنان عمرو دياب، ظهرت بإطلالة جريئة عبر حسابها على إنستجرام، ونالت إعجاب متابعيها.

ليال عبود

ظهرت الفنانة ليال عبود، بإطلالة أنيقة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يا ريت ما في ظلم بها العالم كانت الإبتسامة دايما مرسومة على وجوهنا.. يا ريت نفهم شو يعني إنسان؟ شو يعني طفولة وشو يعني رحمة؟".

فرح الزاهد

خطفت الفنانة فرح الزاهد، الأنظار إليها بإطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وذلك في أحدث ظهور لها.

شمس الكويتية

نشرت الفنانة شمس الكويتية، إطلالة أنيقة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وظهرت مرتدية عباءة سوداء.

قمر اللبنانية

كشفت الفنانة قمر اللبنانية، عن أحدث ظهور لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، أظهرت من خلالها أناقتها.

ركين سعد

علقت الفنانة ركين سعد على قطع الاتصالات عن قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ونشرت صورة عبر استوري حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت قائلة: "فقدنا الاتصال بـ 2.3 مليون إنسان".

ريهام حجاج

دعمت الفنانة ريهام حجاج المقاومة الفلسطينية وهاجمت الكيان الصهيوني وذلك بعد القصف العنيف الذي يشهده قطاع غزة خلال الساعات القليلة الماضية، ونشرت صورة عبر استوري حسابها على "انستجرام" وعلقت قائلة: "يارب لقد تجبروا فارهم جبروتك".

منة عرفة

خضعت الفنانة الشابة، منة عرفة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها على حسابها الرسمي "انستجرام" وظهرت خلالها بمكياج وإطلالة خطفت أنظار متابعيها.

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن صور جديدة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وظهرت خلالها بإطلالة كاجول في أحدث ظهور على السوشيال ميديا.