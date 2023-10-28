شكرا لقرائتكم خبر عن أمير رمسيس: مهرجان القاهرة متوقف لحين إنهاء الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، إنه لم يعلن إلغاء الدورة 45 من المهرجان رسميًا كما نشرت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية، مؤكدا أن الأمر حتى الآن معلق، ويتوقف على إنهاء الحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة.

وأضاف أمير رمسيس فى تصريح لـ"الخليج 365": "لم أؤكد إلغاء الدورة، ذكرت أن الوضع معلق حتى نفهم الوضع السياسي، حتى لو كان الوقت ضيقا".

وتابع مدير المهرجان: "أعتقد أن عاطفيا كلنا نرغب في دورة استحالت لوجستيا وننتظر تغير الوضع بفارغ الصبر حتى مع ضالة الأمل بما أن المجازر تزداد، رغم أنى مؤمن أن المهرجانات مجال للحديث عن القضية الفلسطينية وسط التعتيم العالمى على الإبادة التى تحدث".

واستكمل رمسيس: "قربنا الجغرافي من نقطة مشتعلة يعلق إقامة المهرجان، وأشجع أى دولة عربية لا تتماشى فى الحدود مع كيان الاحتلال وتستطيع جذب صحف العالم لأن تكمل مهرجاناتها وتستخدمها كمنصة لصوت فلسطين".

وكانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة قد أعلنت تأجيل فعاليات الُنسخة الخامسة والأربعين لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدُولي، والذي كان من المُقرر إقامته في الفترة من 15 إلى 24 نوفمبر القادم، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.