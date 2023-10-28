شكرا لقرائتكم خبر عن فؤاد ومنيب على مسرح الجامعة الأمريكية.. 3 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الثنائي " فؤاد ومنيب " لتقديم حفل موسيقي بمسرح الجامعة الأمريكية فى التحرير، وذلك في ختام مهرجان القاهرة الدولي للجاز، يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ومن المفترض يقدم فيها الثنائي باقة من أعمالهما منها عتاب والعاصفة ودعينى أقولها و حلم وضائع والهروب من الحب والأفضل قادم ونوستالجيا وأغنية للروح وموعد مع الغروب وروزيتا ومسافات .

يذكر أن فكرة تكوين الفرقة جاءت عندما التقى الطبيب البشري وعازف البيانو محمد فؤاد بعازف الكمان و المؤلف الموسيقي أحمد منيب عام 2015 وذلك في المنيا خلال استكماله دراسته الاكاديمية العليا لآلة الكمان وقدما معا العديد من الحفلات داخل البلدان وخارجها وبعدها حرصت الفرقة علي المشاركة في مهرجانات الأوبرا الفنية منها المهرجان الصيفي .

محمد فؤاد طبيب بشري وعازف بيانو ومؤلف موسيقي، تعرَّف إلى عازف الكمان أحمد منيب والذي يُكمل دراسته الموسيقية العليا في ألمانيا عن طريق الإنترنت، وأعجب كلٌّ منهما بالأسلوب الفني الموسيقي للآخر، فقررا العمل معًا، وقد عملا على مشروعهما الفني «مؤلفات فؤاد برؤية وتوزيع أحمد منيب».