حمدي الميرغني عن القصف العنيف لقطاع غزة: "أقذر مجزرة إنسانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الفنان حمدي الميرغني على تصاعد الأحداث في فلسطين ومواصلة القصف الوحشي على قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني والذي لا يزال يسفر عن العديد من الشهداء.

ونشر "حمدي" صورة لقصف غزة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق قائلا: "بقول الله وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، حسبي الله ونعم الوكيل، غزة لن تباد ولن تنهزم ولن تموت، أكثروا من الدعاء لأهلنا في غزة، الدعاء لهم الآن هو أقوى سلاح سينتصرون به بإذن الله على أعداء الله، غزة تتعرض لأقذر مجزرة إنسانية".

ويواصل الفنان حمدي الميرغني دعم القضية الفلسطينية بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي ندد خلالها بمواصلة انتهاكات الكيان الصهيوني وسط صمت إعلامي غربي.

ويعيش حمدي الميرغني انتعاشة فنية مؤخراً حيث شارك بعدد من الأعمال سواء التليفزيونية أو السينمائية أو حتي المسرحية ومن ضمن مشاركاته كانت بفيلم "رمسيس باريس" والذي تم عرضه بموسم أفلام عيد الفطر الماضي، إلى جانب مسرحية "ميمو" والتي أعيد عرضها للمرة الثانية مؤخراً ضمن موسم فعاليات جدة.