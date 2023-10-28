دنيا سمير غانم تطالب إيلون ماسك بإيصال الإنترنت لقطاع غزة ومتابع يكشف سبب الرفض



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

انضمت الفنانة دنيا سمير غانم لقافلة الفنانين الذي طالبوا المدير التنفيذي لشركة "سبيس إكس" ومنصة "X" إيلون ماسك بدخول الإنترنت بواسطة الأقمار الصناعية إلى قطاع غزة بعد قطع الاتصالات والإنترنت من قبل قوات الاحتلال الصهيوني.

وأعادت "دنيا" نشر بوست عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" والذي طالبت خلاله "ماسك" باستخدام الأقمار الصناعية والسماح بالتواصل مع أهلنا في قطاع غزة.

ولاقى بوست "دنيا سمير غانم" اعجاب متابعيها وعلقوا قائلين: "شكرًا يا دنيا وشكرًا لكل فنان فعلا أفهم أن الفن رسالة"، كما قام أحد متابعيها بتوضيح السبب وراء عدم إتاحة استخدام الأقمار الصناعية في غزة وذلك نظرًا لما تتطلبه هذه الأقمار من أطباق وأبراج ساتلايت مجهزة مسبقًا وعدم توافره هناك".

وتواصل الفنانة دنيا سمير غانم دعم القضية الفلسطينية بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تندد خلالها القصف الوحشي من قبل الكيان الصهيوني على قطاع غزة واستشهاد الآلاف من المدنيين.

يذكر أن اخر مشاركات دنيا سمير غانم بمسلسل "جت سليمة" بطولة محمد سلام وسامي مغاوري وخالد الصاوي ومايان السيد وغادة طلعت، وعرض بموسم دراما رمضان الماضي وحقق نجاحًا ونسب مشاهدة مرتفعة.