شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يحيى حفلاً غنائياً في الإمارات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى أمير الغناء العربى هانى شاكر، حفلاً غنائياً في مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات، بداية الأسبوع المقبل وتحديداً يوم السبت 4 نوفمبر القادم، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، لا سيما بأنه سيقدم أحدث أغنياته "الهوية عربى" تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وطرح أمير الغناء العربي النجم هانى شاكر، مؤخراً، أحدث أغانيه بعنوان "الهوية عربي" وذلك على جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية تضامنا مع الشعب الفلسطينى وأحداث غزة، من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع احمد أمين.

يذكر أن "شاكر" طرح مؤخرا أحدث أغانيه، والتي جاءت بعنوان "بلاد البخت" بتقنية الـ AI والتي لاقت تفاعلا كبيرا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها، وهي من كلمات كريم حكيم وألحان مصطفي شكري وتوزيع ميدو مزيكا وميكس وماستر محمد جوده وهي ثالث أغاني أمير الغناء العربي لهذا العام بعد طرحه مؤخرا أغنيتي "الكبير" و"مروق" الذين حققوا نسبه تفاعل كبيره مع الجمهور فى أنحاء الوطن العربي منذ طرحهم.

كان قد قال أمير الغناء العربى هانى شاكر لـ الخليج 365، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى حول دعم أهل غزة وتوصيل المساعدات لأهلنا في فلسطين موقف مشرف، مؤكدا أن مصر دائما تقف مع القضية الفلسطينية وتدعمها وتدعم حق أهل فلسطين فى بلادهم والحفاظ على أرضهم.