ممثل مصري أصبح نجماً بفيلمه الوحيد مع فاتن حمامة.. وهذه علاقته بـ نجلاء فتحي

ميرنا وليد - بيروت - من منا لا يذكر "مصطفى" الإبن البكر للممثلة الراحلة فاتن حمامة في فيلم "إمبراطورية ميم"؟

لفت الممثل سيف أبو النجا الأنظار في أول ظهور له على الشاشة المصرية مع الممثلة فاتن حمامة والممثل أحمد مظهر في فيلم "إمبراطورية ميم"، إلا أنه اختفى مع بداية شهرته حتى يتفرغ لعمله بالهندسة المعمارية.



ولد سيف أبو النجا في عام 1953، وهو مهندس وممثل مصري، ورئيس جمعية المعماريين المصريين، وشقيق الممثل خالد أبو النجا.

تخرج سيف في كلية الهندسة، من قسم الهندسة المعمارية، وخاض لأول مرة تجربة التمثيل في فيلم “إمبراطورية ميم” عام 1972، حيث جسّد دور “مصطفى” إبن الممثلة فاتن حمامة، ولذلك اشتهر بـ"الابن البكر".

ترك أبو النجا التمثيل مع بداية شهرته، وذلك ليتفرغ لعمله بالهندسة المعمارية، إلا أنه استمر في اطلالاته الإعلامية والصحفية ليستذكر هذه التجربة الوحيدة في التمثيل.

يذكر أن سيف كان قد تزوج من الممثلة المصرية نجلاء فتحي بعد قصة حب جميلة، واستمر الزواج لمدة 5 سنوات، وأنجبت منه ابنتهما الوحيدة “ياسمين”.

وبعد انفصالهما تحولت علاقتهما إلى صداقة قوية، في ظل وجود ابنتهما “ياسمين” "عصفورة السلام" بينهما.

تجدر الإشارة إلى أن البعض يعتقد أن الممثل خالد أبو النجا هو من قام بدور "مصطفى" إلى جانب فاتن حمامة، لكن الصحيح هو أن سيف أبو النجا أراد دعم شقيقه الأصغر في التمثيل، فوضع اسمه في تتر الفيلم، مع الإشارة إلى أن خالد كان عمره حينها 6 سنوات.





وان هذا الدور هو الأول والأخير لسيف أبو النجا، فرغم أن نال شهرة بسبب هذا الدور إلا أنه ترك التمثيل تمامًا وقرر التفرغ لعمله بالهندسة المعمارية وبالفعل من بعد هذا الفيلم لم يظهر على الساحة الفنية