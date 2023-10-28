شكرا لقرائتكم خبر عن "عشم إبليس" على مسرح الجمهورية الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث العرض المسرحى "عشم إبليس" إنتاج دار الأوبرا المصرية بمسرح الجمهورية أيام 3 و 4 نوفمبر 2023 للمخرج مناضل عنتر، والموافق الجمعة والسبت المقبليين.

تدور فكرة العرض حول التاريخ الإنساني وما يضمه من أفكار متداخلة تتصارع بين الخير والشر وشخصيات متنوعة جاءت إلى العالم ورحلت عنه، ويحاول الباحث في آثارها للوصول إلى الجانب الإنساني واكتشاف الضعف الخفي بداخله الذي يغلب العاطفة على صوت العقل فى كثير من الأحيان وذلك في مشاهد يحمل كل منها اسما مختلفا.

المشاهد هى الجدل رؤية المصمم والمخرج، الكنيسة مستلهم من رواية الصراع لـ فرانز كافكا، المرحوم عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتب حسن كمال، الدكتورة منى مينا، برطمة عن يوميات المايسترو ناير ناجى من موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، لى لى عن رواية بيت من لحم لـ يوسف إدريس ورقصة اهواك تصميم عمرو البطريق ورشا الوكيل .

فرقة الرقص المسرحى الحديث تأسست عام 1993 وتعد الأولى من نوعها في العالم العربي ، حصلت الفرقة على عدة جوائز منها جائزة أحسن عرض سينوغرافى فى مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كما مثلت مصر فى مهرجانات دولية عديدة ،وقد أعدت الفرقة برنامجا متميزاً للموسم الجديد 2016-2017 حيث تقدم عدد من العروض التى يضمها ريبرتوارها والتى حازت على إعجاب الجماهير ونقاد المسرح والرقص بالإضافة إلى عروض جديدة تقدم لأول مرة.