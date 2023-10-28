شكرا لقرائتكم خبر عن مدير التصوير محسن أحمد ضيف صالون " كلام فى السيما" بالقاهرة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المخرج السينمائي أشرف فايق لليوم السابع على حضور مدير التصوير والمخرج د. محسن أحمد صالون " كلام فى السينما " بالقاهرة بسينما الهناجر، وبالإسكندرية بمركز الإبداع، حيث إن موضوع الصالون هذا الشهر عن مدى تأثير الصورة السينمائية التي يصنعها في أفلامه.

وقال فايق: الدكتور محسن أحمد من أهم صانعي الصورة في السينما المصرية وسينمائي صاحب خبرة كبيرة وأستاذ خرجت من تحت يديه أجيال كثيرة ، ولذلك فسيكون لقائه في الصالون مثمر جدا ومفيد لكل من سيحضر سواء من المتخصصين أو من محبي السينما، والصالون يتخلله عرض أجزاء من أفلامه، ومناقشتها، ومن خلال ذلك سيتحدث عن رحلته في عالم الفن السابع سواء كمدير تصوير أو كمخرج .

صالون" كلام فى السيما " ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الفنان القدير د.وليد قانوش، وبدعم من الدكتورة نيفيين الكيلانى وزيرة الثقافة المصرية، ويقام الصالون بسينما الهناجر يوم 9 نوفمبر الساعة السابعة مساء، ويوم 16 نوفمبر بسينما مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية برئاسة د. إيناس دياب.

جدير بالذكر أن د. محسن أحمد بدأ حياته المهنية مصورًا فى فيلم (صديقى الوفي) عام 1984، وشارك بعدها فى أكثر من 30 فيلمًا سينمائيًا ما بين مصورًا ومديرًا للتصوير، وفى التسعينات اتجه لإخراج الفيديو كليب فأخرج أغنيات لكبار المطربين من بينهم (كاظم الساهر، لطيفة، هانى شاكر)، وكان فيلمه (السيد أبو العربى وصل) عام 2005 هو أول أفلامه الروائية الطويلة مع النجم هانى رمزى والذى تعاون معه مرة أخرى فى فيلم (الرجل الغامض بسلامته) عام 2010.