كيم كردشيان حطّمت الرقم القياسي بتحقيقها ملايين الدولارات بدقائق … لن تصدّقوا ماذا حصل معها

أطلقت نجمة تلفزيون الواقع، كيم كردشيان، مؤخرًا حملتها الإعلانية Skims for Men والتي ضمت نيمار ونيك بوسا وشاي غيلغوس ألكسندر كعارضين للخط الجديد من الملابس الداخلية.

اللافت بالأمر أنه وبمجرد إطلاق المتجر خط Skims for Men عبر الإنترنت، حتى غرق الموظفون بالطلبات وفقًا لموقع TMZ، حيث تلقى الموقع ٢٥٠٠٠ طلبًا لشراء تصميمات كيم للملابس الداخلية للرجال والملابس الداخلية الأخرى.

الأمر الأكثر إثارة للإعجاب في هذا العمل التجاري هو السرعة التي أراد بها الناس شراء العناصر؛ استغرق الأمر خمسة دقائق فقط حتى يتم تقديم الطلبات البالغ عددها ٢٥ ألفًا.

نظرًا لأن كل طلب لا يقل عن ٥٠ دولارًا، فقد حققت شركة Skims ملايين الدولارات في دقائق معدودة فقط، وهذا إنجاز قياسي.

ويبدو أن كيم سوف تضطر إلى مواصلة الاحتفال، كما فعلت الأسبوع الماضي عندما استضافت حفلاً صغيراً لم يكن فيه سوى المشاهير في مطعم راقٍ على السطح في لوس أنجلوس وذلك بمناسبة عيد ميلادها حيث ضمّت قائمة الضيوف لورين سانشيز، هايلي بيبر، إيفانكا ترامب، لورا أريلاجا أندريسن، سارة فوستر، كيمورا لي إلى جانب أصدقاء طفولة كيم أليسون ستاتر، ستيف شيبرد، تريسي رومولوس، ناتالي هالكرو وغيرهم.