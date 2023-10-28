بالفيديو- مادلين طبر تهدي أسداً كيلو من اللحم .. فكيف كانت ردة فعله؟

ميرنا وليد - بيروت - قررت الفنانة والإعلامية مادلين طبر اجراء اختبار على الأسد «روماريو» نجم أولى حلقات الموسم الأول من برنامجها "قعدة مع مادلين" من خلال الذهاب اليه داخل السيرك وتجربة اللقاء الثاني معه لتكتشف هل سيذكرها أو لا

وتوجهت مادلين مع فريق العمل الى مقر السيرك في مدينة السادس من أكتوبر للقاء المدرب محمد الحلو واسوده بعد مرور أربعة شهور على ترند الحلقة الأولى.

وخلال التقرير تحدث مدرب الأسود محمد الحلو عن تاريخ عائلة الحلو وكيفية تربية الأسود. واستطاعت مادلين طبر ان تثبت الأسود ليس لديها ذاكرة عاطفية فحين دخل عليها روماريو القفص لم يتذكرها رغم انها حاولت ان تتقرب منه من خلال كيلو من اللحم النيئ الذي احضرته كهدية له رغم ارتفاع أسعار اللحوم البلدية. واستمرت مادلين بتسجيل مواقففي برنامجها الاجتماعي «قعدة مع مادلين» ودعمها لاهالي غزة، فمن بين فقراتها تواصلت عبر الزووم مع المحلل السياسي ماك شرقاوي من الولايات المتحدة الامريكية للتعليق على استمرار مسلسل الحرب على غزة ثم استضافت الكاتب العراقي علاء الجابر والذي خصص جائزة للشباب العربي من أمواله الخاصة في الابداع المسرحي. وفي ختام الحلقة استضافت مادلين طبر الدكتور محمود رزيق والذي تحدث عن فوائد الطعام الطبيعي والمصنع منه مجموعة من منتجات التجميل.