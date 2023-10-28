كارول سماحة: 7 أكتوبر أسقط أقنعة المنظمات الإنسانية المتصهينة

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن حزنها من الهجوم الذي حصل أمس على غزة من الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت كارول عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي: "غزة‬⁩ والجرائم اللي عم ترتكب بحق الشعب الفلسطيني من سنين أثبتت للعالم كله إن الإسرائيليين أسوأ بكتير من النازيين".

وانتقدت المنظمات الإنسانية المتصهينة قائلة: "وأحداث 7 أكتوبر أسقطت أقنعة المنظمات الإنسانية المتصهينة اللي بتدعي حماية حقوق الإنسان تحت أعين الجميع وللأبد".

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تعبّر فيها كارول عن تضامنها مع غزة، إذ نشرت سابقاً، مقطع فيديو من أغنيتها "أيها المارون" كتبت تحتها بعض كلمات الأغنية: "لنا ما ليس يرضيكم" مع العلم الفلسطيني. كما نشرت مقطع فيديو من أغنية "إلهي".

يذكر أن كارول كانتقد أطلقت في آذار الماضي "الألبوم الذهبي". ويجمع الألبوم قصائد "وطنيّة" للشّاعر الفلسطيني الرّاحل محمود درويش (1941 - 2008). بالإضافة إلى أغنية بعنوان "ستنتهي الحرب"، كلماتها مجهولة المصدر، والتي أعادت نشرها للمتابعبن قائلة: "لا أعلم مَن باع الوطن... ولكنني رأيتُ مَن دفعَ الثّمن".