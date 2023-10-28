تضامناً مع أهل غزة.. كاظم الساهر يلغي جميع حفلاته

ميرنا وليد - بيروت - قرر الفنان العراقي كاظم الساهر إلغاء جميع حفلاته في هذه الفترة، وذلك تضامناً مع الشعب الفلسطيني بعد أحداث غزة الأخيرة.

وكتب كاظم الساهر عبر حسابه الخاص: "سبب الظروف المأسوية في غزّة، نضطر آسفين لتأجيل حفلي قطر وعمان إلى أجل غير مسمّى. وسيتمّ إعادة ثمن البطاقات المباعة في أقرب وقت ممكن. ولا يسعنا في هذه الظروف إلا التضرع لله تعالى أن يخفف معاناة أحبتنا في فلسطين ويمدّهم بالصبر والصمود.

لمن اشترى البطاقات عبر الإنترنت، سيتم إعادة المبلغ الكامل تلقائياً إلى نفس الحساب البنكي الذي تم الشراء منه. وأما الذين اشتروا بطاقاتهم نقداً فسيتم الاتصال بهم خلال الايام القليلة القادمة وإعادة المبلغ نقداً".

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