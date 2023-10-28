بالصور- باريس هيلتون لديها 45 فستان زفاف..حاولت ارتداء أكبر عدد منها في زفافها الذي استمر 3 أيام

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت نجمة تلفزيون الواقع باريس هيلتون أن تمتلك 45 فستان زفاف، لكنها لم تستطع ان ترتدي سوى 6 منها في زفافها الذي استمر 3 أيام.

اما سبب حصولها على هذا العدد الكبير من فساتين الاعراس فقالت إنها تلقت 45 فستاناً من مصممي أزياء حول العالم بمناسبة يومها الخاص، لكنها لم تتمكن من ارتدائها كلها اما الفساتين التي اختارتها فكانت من تصميم Galia Lahav، وPamella Roland وOscar de la Renta.

وأضافت: "لقد ارتديت في الواقع ستة فساتين خلال حفل زفافي. وكان المصمم الخاص بي يتلقى مكالمات من مصممين من جميع أنحاء العالم.. كان الجميع متحمسين جدًا ليكونوا جزءًا من هذا الزفاف، لدرجة أنهم صنعوا هذه الفساتين المخصصة لي فقط".