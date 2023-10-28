ميرنا وليد - بيروت - وجهت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي رسالة لصديقتها الفنانة اللبنانية إليسا بمناسبة عيد ميلادها.

وقالت هيفا وهبي: "بيومك المميز جداً هذا، أتمنى لك كل السعادة التي يتمكن قلبك من إحتوائها. عيد ميلاد سعيد صديقتي الجميلة".

من جهتها، ردت إليسا على هيفا معبرة لها عن حبها، وقات: "شكراً صديقتي الجميلة. كلمات اللطيفة تعني لي كثيراً. أحبك وعسى أن نلتقي قريباً".

وخلال تواجدها في المملكة العربية السعودية، زارت إليسا مقر شركة روتانا الرئيسي، وتمت مفاجأتها باحتفال نظمه الرئيس التنفيذي سالم الهندي والموظفون، بمناسبة عيد ميلادها، وقبل موعده بيوم.

وأكدت إليسا خلال الزيارة أنها سعيدة بالتعاون مع شركة روتانا لمدة 23 عاماً، لكنها رفضت الحديث عن ألبومها المنتظر صدوره، مشيرة إلى أنها ستؤجل طرحه: "صعب في هذا التوقيت طرح ألبومي الجديد، وسط ما يحدث في غزة، ويجب احترام ذلك، شغلنا نكمله لأن هذا رزقنا، ولازم نشتغل، لكن ألبوم؟ أشعر أنه يجب أن ننتظر لنرى الوضع سيصل إلى أين".

كانت هذه تفاصيل خبر هيفا وهبي تعايد إليسا بكلمات مميزة..وهكذا ردت الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.