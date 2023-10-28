بالفيديو: طليق صيتة السبيعي يكشف حقيقة زواجه من بشاير الشيباني

خرج محمد الشغار، طليق المشهورة على تطبيق سناب شات صيتة السبيعي، عن صمته ليكشف عن حقيقة زواجه من الشاعرة الكويتية بشاير الشيباني.

وفي مقطع فيديو، أكد الشغار أن خبر زواجه من بشاير الشيباني غير صحيح وكاذب. وأضاف قائلاً إنه كان يتناول القهوة لدى محمد العتيبي.

يذكر أن محمد الشغار أعلن سابقاً عن انفصاله عن زوجته، وأعلن الأمر قائلاً “حبيت أخبركم بانفصالي عن صيتة السبيعي”، مما أحدث صدمة لمتابعيها.