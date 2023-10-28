بالفيديو: هند القحطاني تصدم متابعيها برأيها في الأمريكية صديقة ابنها معاذ

قامت هند القحطاني، المشهورة على تطبيق سناب شات، بالتعبير للمرة الأولى عن علاقة ابنها مع صديقته الأمريكية كايلي.

في مقطع فيديو، وصفت القحطاني كايلي بأنها شخصية خبيثة وأشارت إلى وجود خبث في عينيها، ولكنها في الوقت نفسه أشادت بطيبة قلبها.

لكنها تراجعت عن تصريحها الأول، قائلة إن كايلي هي شخصية طيبة، وأن الملامح الخارجية ليست ذنبها.

وظهرت في الأيام الأخيرة علاقة عاطفية تنمو بين معاذ القحطاني وفتاة أمريكية تُدعى كايلي، وغالبًا ما يظهران سويًا في المطاعم والمتاجر.

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