باعت أكثر من 400 مليون أسطوانة موسيقى.. مادونا تدخل موسوعة جينيس برقم جديد

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة العالمية مادونا السيطرة على عالم موسيقى البوب، حيث أعادتها موسوعة جينيس للأرقام القياسية بلقب ضخم، فحسب تقرير نشره موقعgeo.tv أطلقت الموسوعة العملاقة مرة أخرى على صانعة الأغانى لقب "فنانة التسجيلات الأكثر مبيعًا على الإطلاق" the biggest selling female recording artist of all time.

وبحسب الأرقام، حصلت مادونا على اللقب بعد أن باعت أكثر من 400 مليون أسطوانة خلال مسيرتها الفنية التي استمرت 40 عامًا، وتحمل ملكة البوب ​​الرقم القياسي منذ عام 2009، وتليها ريهانا وثم ماريا كاري وتايلور سويفت وبيونسيه.



مادونا

في وقت سابق من هذا الشهر، بدأت مادونا جولتها الاحتفالية المكونة من 78 عرضًا والتي ستنتهي في أبريل 2024، كانت محطتها الأولى في لندن حيث قدمت عرضًا مذهل ستأخذها حفلاتها الموسيقية الأخرى في الجولة العالمية من أوروبا إلى أمريكا الشمالية قبل أن تغلق حيث أبحرت لأول مرة على متن مدينة نجوميتها، وهي مدينة نيويورك.

ويقال إن مادونا تجري محادثات بالفعل لافتتاح مهرجان جلاستونبري للموسيقى العام المقبل.