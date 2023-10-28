شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم برعوا فى تقديم شخصية طه حسين بالسينما والمسرح والتليفزيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُدمت شخصية الأديب الكبير الراحل طه حسين عميد الأدب العربي في الدراما بأكثر من تناول، فقد قدمه النجم الكبير محمود ياسين في السينما من خلال فيلم "قاهر الظلام" من إخراج عاطف سالم وتأليف كمال الملاخ وسيناريو وحوار سمير عبد العظيم، وتناول هذا الفيلم حياة عميد اﻷدب العربي طه حسين منذ الطفولة حتي الرحيل، وكيف استطاع تخطي كل الصعوبات رغم كونه كفيفًا ليترك بصمته على اﻷدب وعلى المشهد الثقافي والنظام التعليمي، وكان أول الأعمال الدرامية التي تتناول حياة عميد الأدب العربي وقدم الفيلم عام 1978، وبرع الفنان محمود ياسين في تقديم الشخصية.



هؤلاء جسدوا شخصية طه حسين

للفنان محمود ياسين السبق في تقديم تقديم شخصية طه حسين لأول مرة، كما له السبق في تقديمه مرتين، فبعد تقديم الشخصية في فيلم سينمائي، قدمه أيضًا في الإذاعة من خلال مسلسل "ما بعد الأيام"، الذي كتبه محمد حسن الزيات وأخرجه إسماعيل عبد الفتاح.

في الدراما التليفزيونية لدينا رائعة الفنان أحمد ذكي وهو مسلسل "الأيام" الذي جسد فيه أيضا شخصية عميد الأدب العربي وقدم المسلسل عام 1979، وشارك في بطولته محمود المليجي، أمينة رزق، حمدي غيث، محمد الدفراوي، وهذا المسلسل أخرجه يحيي العلمي وهو من تأليف طه حسين نفسه معتمدين علي كتابه " الأيام "، وكتب له السيناريو والحوار أمينة الصاوي، وأيضًا كان الفنان أحمد ذكي بارعًا في تجسيد الشخصية ومقنعًا في تناوله لمراحل حياة عميد الأدب العربي.



مفيد عاشور مجسدا شخصية عميد الأدب العربي

أما في المسرح قدم الشخصية الفنان الكبير مفيد عاشور في عرض حمل عنوان "أيام" تم إنتاجه عام 2012، وشاركه البطولة خليل مرسي وأشرف طلبة ومحمود عبد الغفار ونسرينا، وكان لي الحظ أن اشاهد تلك المسرحية التي كانت ضمن مشروع مسرحة المناهج، واستمتعت بأداء الفنان مفيد عاشور مجسدًا طه حسين علي المسرح ببراعة وإتقان شديدة، وفي رأي أنه كان التحدي بالنسبة له أكبر في تجسيد الشخصية لأنه يقدمها علي المسرح مباشرة أمام الجمهور، وبشكل يومي.