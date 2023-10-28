تصريح جديد ومتقدّم حول الغاء مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ ٤٥

قال المخرج أمير رمسيس، مدير مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، إنه لم يعلن إلغاء الدورة في نسختها الخامسة والأربعين رسميًا كما تمّ التداول به مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الأمر معلّق حتى الآن، ويتوقف على إنهاء الحرب التي يشنّها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أمير رمسيس فى تصريح لـ “اليوم السابع”: “لم أؤكد إلغاء الدورة، ولكن ذكرت أن الوضع معلّق حتى نفهم الوضع السياسي، حتى لو كان الوقت ضيقًا”.

وتابع مدير المهرجان: “أعتقد أن عاطفيًا كلنا نرغب في دورة استحالت لوجستيًا وننتظر تغيّر الوضع بفارغ الصبر حتى مع ضآلة الأمل خاصة أن المجازر تزداد، رغم أنى مؤمن أن المهرجانات هي مجال للحديث عن القضية الفلسطينية وسط التعتيم العالمي على الإبادة التي تحدث”.

وتابع أمير رمسيس: “ان قرب مصر الجغرافي من نقطة مشتعلة يعلّق إقامة المهرجان، ولكني أشجع أي دولة عربية لا تتماشى في الحدود مع كيان الاحتلال وتستطيع جذب صحف العالم لأن تكمل مهرجاناتها وتستخدمها كمنصة لصوت فلسطين”.

وكانت وزارة الثقافة المصرية قد أعلنت تأجيل مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في نسخته الخامسة والأربعين، والذي كان من المقرر أن يقام في الفترة من ١٥ إلى ٢٤ تشرين الثاني/نوفمبر القادم، على أن يتم تحديد موعد إقامة المهرجان في وقت لاحق.