حمادة هلال يحذّر من منتحلي اسمه على السوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان حمادة هلال على حسابه الخاص بـ”إنستغرام”، منشوراً كشف من خلاله عن بعدم وجود أي صفحات له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” غير صفحته الموثقة.

ونشر هلال صورة توضح صفحته الرسمية على “فيسبوك” وعلق كاتباً: “ليس لدي أي صفحة أخرى على فيسبوك، غير هذه الصفحة الموثقة، وكل ما يذكر ويكتب على الصفحات الأخري التي باسمي ليس لي أي علاقة بها”.

يذكر أن حمادة هلال يستعد خلال الفترة الحالية لبدء تصوير الجزء الرابع من مسلسل “المداح”، حيث استقرت الجهة المنتجة بشكل مبدئي على بدء تصوير الجزء الجديد من المداح منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وبدأ حمادة عقد جلسات التحضير مع المخرج أحمد سمير فرج ومؤلف العمل أمين جمال، وباقي فريق العمل لوضع اللمسات الأخيرة قبل بدء التصوير.

وكان حمادة قد قدم الجزء الثالث من “المداح” رمضان الماضي والذي حمل عنوان “المداح.. أسطورة العشق”، وحقق من خلاله نجاحاً كبيراً وشاركه في العمل عدد كبير من النجوم منهم يسرا اللوزي وهبة مجدي ولوسي وحنان سليمان ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان ومحمد رياض، وغيرهم من النجوم.