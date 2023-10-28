بهذه الطريقة.. الأمير هاري يحاول إنقاذ زواجه من ميغان ماركل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لا يزال الحديث عن تأزم العلاقة الزوجية بين الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل محط إهتمام الصحافة العالمية، حيث أكدت أحدث التقارير ان علاقتهما سيئة ووصلت إلى حدّ نصيحتهما بالتوجه إلى استشاري في العلاقات الزوجية.

وكشفت صحيفة “ميرور” البريطانية أن دوق ودوقة ساسكس عادا مؤخراً إلى موطنهما بعد قضائهما عطلة رومنسية في منطقة بحر الكاريبي، والتي توجها إليها دون اصطحاب طفليهما، بهدف إستعادة علاقتهما إلى مسارها القدبم.

واوضح مصدر للصحيفة أن الرحلة كانت “فكرة الأمير البريطاني لأنه يتأمل بأن تعيد الوفاق والصلح والحب إلى علاقتهما”، مشيراً إلى أنه: “أراد أن يأخذ ميغان بعيدا لبعض الوقت ويحاول إعادة إشعال الشرارة بينهما، لقد أمضيا وقتهما في الاسترخاء، وكان هذا جيدا لهما”.

ولفت المصدر إلى أن الغرض الأساسي من وراء هذه الرحلة “التوصل إلى خطة للمضي قدماً في علاقتهما لأنهما حريصان على تجنب التوجه لاستشاري علاقات زوجية”.

وأكد أن “عطلة ميغان وهاري كان من المفترض أن تمنحهما فرصة للاسترخاء بعد كل العمل الذي قاما به مؤخراً، وليس الأمر كما لو أنهما في أزمة، ولكن مثل أي ثنائي، لديهما مشاكلهما الخاصة ويحتاجان إلى بعض الوقت معاً لحلها”.

وتابع: “إن شدة وحجم الضغط الذي يواجهانه يمكن أن يجعلهما عصبيين للغاية، خاصة أنهما يخضعان للكثير من التدقيق”.