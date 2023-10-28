محمد عساف يفقد الاتصال مع عائلته في غزّة: “فلسطين حرّة دائماً وأبداً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان الفلسطيني محمد عساف قلق متابعيه على سلامة أسرته العالقة في قطاع غزة المحاصر بين القصف المدفعي الإسرائيلي والغارات الجوية العنيفة. وغرّد في حسابه الرسمي على موقع “إكس” (تويتر سابقاً): “انقطعت الاتصالات مع عائلتي منذ اكثر من ساعتين. الانترنت و الهواتف الخلوية و الخط الأرضي مقطوع”.

وأضاف في تدوينته منذ ساعات قليلة: “نحن لن نيأس من رحمة الله و لطفه. و عندنا يقين لا يتزعزع اننا سننتصر على العدو الهمجي”. وختم محمد عساف قائلاً: “فلسطين حرّة دائماً وأبداً”.

وواصل الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي والبحري والبري على جميع مناطق قطاع غزة لليوم 22، بالتزامن مع إعلانه دخول المرحلة الثانية من الحرب.

ويتواصل القصف في وقت قطعت فيه إسرائيل جميع الاتّصالات والإنترنت عن قطاع غزة. ولم تتمكّن طواقم الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إلى أماكن القصف لإخراج المصابين أو انتشال الضحايا، بينما يحاول المواطنون نقلهم على عربات وفي سيارات خاصّة.