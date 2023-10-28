حفيد أم كلثوم: منى زكي لا تليق بتقديم شخصية “كوكب الشرق”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّق الشيخ عدلي، حفيد كوكب الشرق السيدة أم كلثوم، على الأنباء التي تمت تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة، والتي أفادت بتعاقد النجمة منى زكي، على تقديم سيرة “كوكب الشرق” الذاتية في عمل سينمائي جديد، لم يتم الكشف عن تفاصيله، مؤكداً أنه لا توجد لديه معلومات حول هذا العمل السينمائي.

وأكّد في تصريحات صحفية، أنّه لم تتواصل مع الأسرة أي شركة إنتاج بخصوص هذا الأمر، ولا يعلم عن تفاصيله شيئاً، لكنه سيجري اتصالاته ببعض أفراد عائلته للتأكد مما إذا كان قد تواصل معهم أحد من أجل هذا المشروع أم لا وسيكشف عن التفاصيل خلال الساعات المقبلة.

حفيد أم كلثوم، كشف عن رأيه في تجسيد منى زكي، شخصية كوكب الشرق، وعمّا إذا كانت لائقة أمّ لا، فأثنى في البداية على موهبتها الفنية، وقدرتها على تجسيد شخصيات شهيرة مثل السيدة جيهان السادات، زوجة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات، فترة شبابها أمام النجم أحمد زكي، لكن من وجهة نظره يتوقع أن تكون شخصية أم كلثوم غير لائقة عليها لكونها تحتاج إلى مواصفات فنية خاصة.

يُذكر أن سيرة أم كلثوم قُدمت في عمل فني تم إنتاجه نهاية تسعينات القرن الماضي، ولعبت شخصيتها الفنانة صابرين، حين تم استعراض أبرز مراحل حياتها بدايةً من طفولتها وحتى لحظة وفاتها، وشارك في العمل نخبة كبيرة من الفنانين الذين جسّدوا الشخصيات الأقرب لها في فترات حياتها المختلفة، منهم أحمد راتب، سميرة عبدالعزيز، كمال أبو رية، محمد كمال، حسن حسني، رشوان توفيق، الراحل عزت أبو عوف وغيرهم.