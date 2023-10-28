هجوم عنيف على جاستن تيمبرليك بسبب مذكّرات بريتني سبيرز.. وهو يهرب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أققل النجم جاستن تيمبرليك قسم التعليقات على صفحته الخاصة على إنستغرام بعد ردود الفعل العنيفة التي تلقاها نتيجة ما كشفته عنه حبيبته السابقة بريتني سبيرز في مذكراتها الجديدة، “The Woman in Me”.

وبحسب موقع “الصفحة السادسة”، كشف أحد المصادر أنّ النجم الأميركي اتخذ هذا القرار بسبب “الأشياء البغيضة والمثيرة للاشمئزاز التي كان الناس يقولونها عنه” على صفحته.

وقد تعرّض تيمبرليك (42 عاماً) لانتقادات شديدة منذ أن كشفت سبيرز (41 عاماً) أموراً عدة مرتبطة بعلاقتهما التي استمرت ثلاث سنوات، بما في ذلك إجراء النجمة عملية إجهاض أثناء مواعدتها لنجم البوب جاستن تيمبرليك.

وتقول صحيفة “ذا صن” البريطانية إنّ جاستن كان يخطط لعودة نارية إلى الساحة الفنية، إلّا أن سبيرز أحبطت ذلك بسبب مذكراتها.

وكانت سبيرز قد تحدّثت في الكتاب عن حبها الكبير لجاستن، مشيرة إلى أنها كانت تتوقع أنهما سيكونان أسرة معاً يوماً ما. إلا أنّ الكشف عن قصّة إجهاضها أثناء علاقتهما فاجأ العالم كثيراً.

كما زعمت سبيرز أنّ تيمبرليك قد خانها خلال علاقتهما مع امرأة “تتمتع بشعبية كبيرة” دون الكشف عن هوية النجمة، واضعة أسباب عدم ذكر اسمها بأحوالها الشخصية وعائلتها.