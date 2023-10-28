رفض إلغاء المهرجانات.. محمد صبحي يهاجم المزايدين على موقف المشاهير من القضية الفلسطينية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ندّد الفنان المصري القدير محمد صبحي، بالموقف الأميركي تجاه الأزمة الفلسطينية واستمرار الحرب على قطاع غزة، بشكل غير إنساني، مطالباً الرئيس الأميركي جو بايدن، باستضافة الإسرائيليين في أرضه طالما أنه متضامن معهم بهذه الصورة.

صبحي، علّق خلال تصريحات تلفزيونية أخيرة له، عن الهجوم الذي طال بعض الفنانين، جراء تلك الأزمة خاصةً ممن يمارسون حياتهم الفنية، ولم يتخذوا موقفاً مماثلاً للذين أعلنوا توقفهم عن استئناف أنشطتهم الفنية حداداً على أرواح شهداء غزة، مؤكداً أنه لا يمكن المقارنة بين أي من الأنشطة والفاعليات بما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

صبحي، أكد أيضاً أنه من غير المنطقي أن يتم إلغاء المهرجانات الفنية، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، في حين أنه من الممكن أن تؤدي دوراً مهماً في هذه الحرب الشرسة، من خلال التنديد بالعدوان على غزة، واستعراض الجرائم الإسرائيلية، خاصة إذا تم التبرع بأرباح تلك المهرجانات لصالح الشعب الفلسطيني الذي يحتاج إلى شتى طرق الدعم والمساندة، مؤكداً أنّ القيادة السياسية في مصر، تقوم بدورها على الوجه الأكمل أملاً في حل القضية.

وتطرق الممثل المصري، خلال حديثه إلى الدعوات التي نادى بها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص مقاطعة المنتجات الأميركية، كنوع من الاستنكار لموقف الحكومة الأميركية من الحرب الإسرائيلية على غزة واستمرار دعمها لها، حيث أكد أنّ معظم الشركات في مصر، يعمل بها مئات المصريين، وأنها ليست الحل المؤثر في هذه الأزمة، مستشهداً بقول الإمام علي بن أبي طالب: “حق يراد به باطل”.

يذكر أنّ صبحي، كان قد أعلن دعمه القضية الفلسطينية في الليلة الأخيرة لعروض مسرحيته “عيلة اتعملها بلوك”، حيث قام هو وفريق العمل برفع العلم الفلسطيني في أثناء تحية الجمهور، موجهاً كلمة خلال فيلم تسجيلي قصير عرضه على خشبة المسرح شدّد فيها على أنه لن يتم التفريط في القضية الفلسطينية، أو أرض سيناء، منوها بأن إسرائيل لن تنجح في مؤامرتها، وأن دولة فلسطين سوف تقام إذا توحّد الفلسطينيون ونطق الصامتون.