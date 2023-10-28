ميرنا وليد - بيروت - مساندة لأهالي قطاع غزة اللذين تم قطع وسائل الإتصال عنهم، طالبت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني ركات الإتصال المصرية السماح لأهالي غزة بإستخدام الإنترنت الخاص بها.

وكتبت رضوى الشربيني عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي وقالت: "نطالب جميع شركات الاتصالات المصرية بالسماح لأهالينا في غزة باستخدام شبكاتها

نطالب جميع شركات الاتصالات المصرية بالسماح لأهالينا في غزة باستخدام شبكاتها

نطالب جميع شركات الاتصالات المصرية بالسماح لأهالينا في غزة باستخدام شبكاتها

نطالب جميع شركات الاتصالات المصرية بالسماح لأهالينا في غزة باستخدام شبكاتها".

كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني تطلب من شركات الاتصالات المصرية التضامن مع فلسطين بهذه الطريقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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