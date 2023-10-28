ميريام فارس: "بدنا تشتغلوا ليحل السلام"

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الفنانة اللبنانية ميريام فارس على الأحداث التي تحصل في فلسطين، اذ كتبت على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي: "الحرب ما بتولّد إلّا موت و دمار وأسى ما بدنا ياكن بس تدعوا للسلام بدنا تشتغلوا ليحل السلام".



على صعيد آخر كانت أحيت ميريام فارس حفلًا خيريًا ضخماً يوم السبت ٢٣ أيلول / سبتمبر الماضي عاد ريعه لجمعيّة kids first التي تساعد الأطفال المصابين بمرض السرطان خلال حفلها السنوي العاشر.

"نجمة بإنسايّتها" هكذا افتتحت الإعلامية رولا صفا كلمتها عن ميريام وتابعت قائلة : "ميريام أم وتدرك تماماً مدى غلاوة الطفل عند أهله، أعمالها تتكلّم عن شهرتها ووصولها الى العالمية، فهي تعمل بذكاء وصمت، خلال ٢٠ عاماً خطّطت وثابرت وتعبت ونجحت، هذة الشهرة والنجومية مرّ عليها تجربة صحيّة صرّحت ميريام بأنها كسرتها، ونحن نقول لها الذي معدنه مكوّن من حب وعطاء وإيمان لا يمكن أن ينكسر".