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ميرنا وليد - بيروت - يعتبر ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان أكثر الأشخاص اتباعاً من قبل الشباب في عالم الموضة، فهو يعتبر رمزاً مهماً لهم في هذا المجال.
ومن ناحية الأحذية التي يعتمدها ولي العهد في إطلالاته، ففي معظمها يعتمد الحذاء الشرقي وهو ما يعرف بإسم "الزبيرية" وهو الحذاء التقليدي في السعودية.
ويعتمد ولي العهد الزبيرية بألوان عديدة حسب تناسبها مع ألوان زيه.
ويحرص شباب السعودية على الحفاظ على تقليد انتعال الزبيرية، ومنذ سنوات قليلة أطلق مجموعة من كبيرة من الشباب حملة "مداس" لإعادة مكان الحذاء الشرقي بعد اعتماد الكثير من الشباب على الاحذية العصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر " الزبيرية " في معظم إطلالات الأمير محمد بن سلمان .. فما سرها في السعودية ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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