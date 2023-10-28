عمرو الليثي يوجه الدعاء لأهالي غزة بعد تصاعد الأحداث والقصف

ياسر رشاد - القاهرة - وجه الإعلامي عمرو الليثي، الدعاء للشعب الفلسطيني بعد تصاعد الأحداث والقصف في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر".

وكتب الإعلامي عمرو الليثي، في تدوينة عبر حسابه قائلًا : "بِسْمِ الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ صدق الله العظيم".

وأضاف : "اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ وأتوجَّهُ إليكَ بنبيِّكَ محمَّدٍ نبيِّ الرَّحمةِ، إنِّي توجَّهتُ بِكَ إلى ربِّي في حاجَتي هذِهِ لتقضى ليَ، اللَّهمَّ فشفِّعهُ فيَّ اللهمّ انصرنا اللهمّ انصرنا اللهمّ انصرنا، اللهمّ عليك باليهود المُجرمين ومن عاونهم، اللهمّ شتّت شملهم وفرّق جمعهم".

وتابع : "اللهمّ نرجوا رحمتك لأهلنا في فلسطين، اللهمّ عجّل لنا بالنصر، اللهمّ عليك بالظالمين، اللهمّ إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ونستعينك عليهم.. ربنا وتقبّل دُعاء".

نجوم الفن يدعمون فلسطين مع الهلال الأحمر المصري

وكان حرص وفد كبير من النجوم والفنانين يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على زيارة الهلال الأحمر المصري، وذلك من أجل المساندة والدعم للشعب الفلسطيني.

ومن الفنانين الذين حضروا كل من: "إلهام شاهين وريهام عبدالغفور وروجينا ومحمد عبدالحافظ وبسمة ودنيا عبدالعزيز وسلوي عثمان وهشام عطوة وعزوز عادل ورحاب الجمل وأميرة العايدي وعلا غانم ولبلبة وآخرون.

وتستمر نقابة المهن التمثيلية في تقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني جراء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية حاليا فيما شارك الفنانين في تجميع عدد من المساعدات الطبية والخاصة لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني وذلك برعاية الهلال الأحمر المصري.