حدوتة منسية وحرب الجبالي وعلا 2.. 3 مسلسلات لـ سوسن بدر قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - العمل شريان للحياة شعار رفعته النجمة القديرة سوسن بدر، إذ تجسد الفنانة أكثر من شخصية بين السينما والتلفزيون خلال الفترة المقبلة،وتستعرض بوابة الخليج 365 أبرزالشخصيات التى تتقوم بها النجمة سوسن بدر.

كشفت النجمة سوسن بدر على مشاركتها في بطولة مسلسل جديد بعنوان حدوتة منسية، والعمل مكون من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه ضمن دراما الـ Off Season، ويشارك في بطولته عبير صبري، أحمد فهيم، طارق صبري، هشام إسماعيل، ريم سامي، ونانسي صلاح، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محي الدين.

وانتهت النجمة سوسن بدر من تصوير مسلسل حرب الجبالي من بطولة أحمد رزق، والعمل مكون من 45 حلقة، ويشارك به أحمد خالد صالح، هبة مجدي، صلاح عبدالله، ورياض الخولي، ومن تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

وتواصل النجمة سوسن بدر تصوير مسلسل البحث عن علا 2 الذي تشارك في بطولته مع هند صبري، ومن المقرر عرضه عبر منصة نتفليكس العالمية، ويضم ظافر العابدين، هاني عادل، ندى موسى، محمود الليثي، وياسمينا العبد، والعمل من تأليف مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.

نبذة عن سوسن بدر

هي ممثلة مصرية اسمها الحقيقي سوزان أبو طالب، تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1979.

بدأت العمل في السينما بفيلم رجل اسمه عباس عام 1978 ثم بالفيلم البريطاني (موت أميرة) من إخراج توماس أنطوني عام 1980، وهو الفيلم الذي أثار ضجة عالمية كبيرة بعد عرضه الأول في بريطانيا، كما أثار غضب المملكة العربية السعودية، مما كان سببا في وضع الفنانة على لوائح الممنوعين من دخول المملكة، ومن الظهور في التلفزيون المصري، خسرت بسبب تلك الأزمة أدوارًا كثيرة مما أكسبها شعبية خاصة، لذا اضطرت أن تغير اسمها إلى سوسن بدر.

قامت بدور مميز في فيلمها الثاني (حبيبي دائما) من إخراج حسين كمال عام 1980، كما فازت بجائزة أحسن ممثله عن مسرحية (الأرض لا تنبت الزهور)، وعن دورها في مسلسل (دولت فهمي)، وبالعديد من الجوائز العالمية عن دورها في فيلم (الدوائر المغلقة) عام 2001، وكذلك جائزة مهرجان القاهرة الدولي في الدورة 34.

وقد لقبت الفنانة سوسن بدر بـنفرتيتي السينما المصرية، حيث كان المخرج شادي عبدالسلام قد اختارها لتجسيد دور نفرتيتي في فيلمه (إخناتون) الذي توفى قبل أن يتمكن من إكماله وتصويره.