حلا شيحة تدعم القضية الفلسطينية بعد تصاعد الأحداث والقصف

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت الفنانة حلا شيحة، الدعاء للشعب الفلسطيني بعد تصاعد الأحداث والقصف في قطاع غزة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وكتبت الفنانة حلا شيحة، عبر حسابها قائلة: "يارب كن مع أهل غزة، يارب ليس لهم إلا سواك يا رب يا رب سلمهم، كن مع المقاومة التي وقفت تدافع وحدها عن أعظم قضية على وجه الأرض، قضية كرامة وشرف قضية عاش الصهاينة عبر السنيين يخططون حتى يتمكنوا منها، يعلمون جيدًا أهمية وعظمة وشرف هذا المكان، يقاتلون من أجله ويقتلون بلا رحمة، لعلنا نفهم وندرك.

نجوم الفن يدعمون فلسطين مع الهلال الأحمر المصري

وكان حرص وفد كبير من النجوم والفنانين يرأسه الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، على زيارة الهلال الأحمر المصري، وذلك من أجل المساندة والدعم للشعب الفلسطيني.

ومن الفنانين الذين حضروا كل من: "إلهام شاهين وريهام عبدالغفور وروجينا ومحمد عبدالحافظ وبسمة ودنيا عبدالعزيز وسلوي عثمان وهشام عطوة وعزوز عادل ورحاب الجمل وأميرة العايدي وعلا غانم ولبلبة وآخرون.

وتستمر نقابة المهن التمثيلية في تقدم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني جراء ما يحدث على الأراضي الفلسطينية حاليا فيما شارك الفنانين في تجميع عدد من المساعدات الطبية والخاصة لإيصالها إلى الشعب الفلسطيني وذلك برعاية الهلال الأحمر المصري.