أحمد خميس يكشف تفاصيل جديدة لانفصاله عن مشاعل الشحي

كشف الممثل الإماراتي أحمد خميس تفاصيل انفصاله عن مواطنته الممثلة مشاعل الشحي، بعد علاقة استمرت 5 سنوات.

أكد “خميس” أنه كان يعلم بانفصاله عن “الشحي” منذ فترة، حيث كانت علامات الفراق واضحة، لكنه اختار تجاهلها على أمل استمرار العلاقة.

وأوضح أنه عانى من حالة انهيار بعد انفصاله عن “الشحي”، مشددًا على أنه لن ينسى دموعه على فراقها.

وسبق أن أكدت “الشحي” انفصالها عن “خميس”، مشيرة إلى أنها لا تحب الحديث عنه بعد الآن.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينفصل فيها الثنائي الإماراتي، حيث سبق أن حدث ذلك أكثر من مرة، منذ إعلان زواجهما، العام 2018، قبل أن يعودا إلى بعضهما البعض.

وحاول المشهوران الإماراتيان، الإنجاب أكثر من مرة، لكن لم يتمكنا من ذلك طوال مدة زواجهما.