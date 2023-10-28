شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد الجوكر خواكين فينيكس.. موقفه داعم للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم "الجوكر" خواكين فينيكس بـ عيد ميلاده الـ 49، الذى اشتهر بشخصية الجوكر التي حقق بها نجاحًا كبيرًا وحقق فيلمه إيرادات تخطت المليار دولار حول العالم، ونال عنه جائزة أوسكار أفضل ممثل.

ولد جواكين فينيكس جواكين رافائيل في بورتوريكو، وهو الطفل الأوسط في أسرة مكونة من 5 أبناء، كان والديه من الولايات المتحدة، فوالدته من نيويورك، ووالده لكاليفورنيا.

وينتمي فينيكس إلى عائلة فنية ضمت أشقائه ريفير فينيكس الممثل الأمريكي الراحل عام 1993، وهو ناشط في مجال حقوق الحيوان، وأخته رين فينيكس وهي ممثلة ومغنية، وسمر فينيكس وهي عارضة أزياء وممثلة.

وهو ممثل، موسيقي، ومغني راب، من مواليد سان خوان، بورتوريكو. ثم انتقل بعدها إلى لوس أنجلوس، بعد انتقالات مختلفة حيث سافر أيضاً مع والده إلى المكسيك، وعاد بسبب وفاة الأخ.

استطاع "خواكين"، أن يخلق لنفسه مساحة مميزة من أجل الشخصيات التي قدمها، فخلال مسيرته الفنية، أثبت موهبته والوصول بالتجسيد إلى مرحلة التوحد مع الشخصية التي يؤديها، ففي فيلم الجوكر استطاع أن يخسر 24 كيلو جرام من وزنه.

حاز فينيكس على جائزة الجولدن جلوب عن دوره في فيلم Walk the Line الذي تم إنتاجه عام 2005، كما حاز على جائزة جرامي الموسيقية عن تسجيله للموسيقى التصويرية لنفس الفيلم، يمارس فينيكس نشاطات أخرى بجانب التمثيل فهو يقوم بإخراج أغانٍ مصورة، إضافة إلى إنتاجه أفلاماً وبرامج، كما يعرف بدوره في مجال حقوق الحيوان، ومن أشهر أفلامه 8MM، Gladiator، وSigns.

وينتظر خواكين فينيكس عرض فيلمه الجديد الذى يجسد من خلاله شخصية نابليون بونابرت في فيلم جديد بعنوان "Kitbag"، وهو فيلم سيرة ذاتية عن الإمبراطور الفرنسي في القرن التاسع عشر.

وشارك فينيكس برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، برفقة عدد من نجوم هوليود، يحثونه فيها على "الضغط من أجل وقف إطلاق النار" في إسرائيل وغزة.

وكتب هؤلاء المشاهير إلى بايدن يقولون: "نحث إدارتكم، وجميع قادة العالم، على احترام جميع الأرواح في الأراضي المقدسة، والدعوة إلى وقف إطلاق النار وتسهيله دون تأخير ، وإنهاء قصف غزة، والإفراج الآمن عن الرهائن".

وأضافوا في الرسالة: "نرفض أن نروي للأجيال القادمة قصة صمتنا، وأننا وقفنا مكتوفي الأيدي ولم نفعل شيئا. وكما قال منسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارتن غريفيث: "التاريخ يراقب".