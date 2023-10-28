أمر صادم وقع خلال مشهد جمع ليوناردو دي كابريو وروبرت دي نيرو في أحدث أفلامهما…هذه تفاصيله

كشف رودريغو برييتو، المصور السينمائي لفيلم “Killers of the Flower Moon” لموقع Insider في مقابلة جديدة “إن النجم ليوناردو دي كابريو ارتدى حشوة في المشهد الذي كان على روبرت دي نيرو أن يضربه فيه بشكل متكرر.

وعند رؤية “برييتو” للمشهد في موقع التصوير والتفكير فيه قال “لا بد أن هذا مؤلم”.

وأثنى رودريغو على دي كابريو لكونه منفتحًا لتجربة أي شيء أو طلب منه سكورسيزي القيام به أثناء الإنتاج.

وقال “برييتو” عن مشهد الضرب: “لا أعتقد أن هذا كان موجودًا في النص الأصلي”. “لقد تمت إضافة هذا الشيء، وهو أمر صادم في الفيلم.” واضاف “أتذكر أنني قمت بذلك عدة مرات وفكرت، لا بد أن هذا مؤلم كان هناك بعض الحشو. ولكن يمكنك أن تقول أن دي نيرو كان يضربه حقًا… ليوناردو لا يتردد في فعل اي شيء”.

نذكر أن فيلم Killers of the Flower Moon هو التعاون السادس بين ليوناردو دي كابريو والمخرج مارتن سكورسيزي، وحصل على تسعة دقائق من التصفيق بعد عرضه لأول مرة خلال مهرجان كان السينمائي.

الفيلم مأخوذ عن كتاب واقعي يحمل نفس الاسم للصحفي ديفيد جران، الصادر عام ٢٠١٧ وتدور أحداثه في أوكلاهوما في عشرينيات القرن العشرين، ويصور القتل المتسلسل لأعضاء من قبيلة أوسيدج الغنية بالنفط، وهي سلسلة من الجرائم الوحشية التي أصبحت تُعرف باسم عهد الإرهاب.