لميس الحديدي تعلّق على ما يحصل في غزة

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الإعلامية المصرية لميس الحديدي عن غضبها لما يحصل في غزة، اذ كتبت: "ما يحدث فى غزه جنون غير مسبوق . . ماذا تريدون ؟ماهو حق الدفاع عن النفس و ماهى حدوده ؟ كيف يقبل العالم خرق كل القوانين و المعاهدات التى تحمى المدنيين فى الحروب لصالح شهوه اسرائيل فى الانتقام ؟ و للعرب اقول هل نحن بهذا الضعف ؟ بهذا الامتهان ؟ حسبنا الله".

وكانت تصدرت لميس الحديدي الترند، بسبب إنهيارها من البكاء على الهواء مباشرة أثناء تقديمها برنامجها، وذلك بعد عرض مشاهد من قصف على مستشفى الأهلي العربي المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة.

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