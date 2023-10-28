خمنوا من هذا الطفل الذي أصبح فنانا شهيرا

ميرنا وليد - بيروت - يحظى الفنان المصري هاني شاكر بمحبة كبيرة من قبل الجمهور في العالم العربي، اذ له أرشيف فني

فيه الكثير من الروائع الغنائية.



اليوم نعرض لكم صورة قديمة بالأبيض والأسود للفنان هاني شاكر تعود الى مرحلة طفولته.

الجدير ذكره ان هاني شاكر طرح مؤخرا اغنية "الهوية عربي" من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع موسيقي أحمد أمين.

ومن ناحية أخرى، كان تناول هاني شاكر موضوع تأجيل موعد مهرجان الموسيقى العربية، فأكد أنه سيعلن في وقت قريب عن الموعد الجديد والمناسب للمهرجان بما ينسجم وطبيعة الأوضاع السائدة في فلسطين.