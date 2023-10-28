- 1/2
- 2/2
ميرنا وليد - بيروت - يحظى الفنان المصري هاني شاكر بمحبة كبيرة من قبل الجمهور في العالم العربي، اذ له أرشيف فني
فيه الكثير من الروائع الغنائية.
اليوم نعرض لكم صورة قديمة بالأبيض والأسود للفنان هاني شاكر تعود الى مرحلة طفولته.
الجدير ذكره ان هاني شاكر طرح مؤخرا اغنية "الهوية عربي" من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري وتوزيع موسيقي أحمد أمين.
ومن ناحية أخرى، كان تناول هاني شاكر موضوع تأجيل موعد مهرجان الموسيقى العربية، فأكد أنه سيعلن في وقت قريب عن الموعد الجديد والمناسب للمهرجان بما ينسجم وطبيعة الأوضاع السائدة في فلسطين.
كانت هذه تفاصيل خبر خمنوا من هذا الطفل الذي أصبح فنانا شهيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.