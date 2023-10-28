ميرنا وليد - بيروت - حققت الفنانة الأميركية تايلور سويفت مليارها الأول، وأصبحت رسمياً "مليارديرة"، وذلك بعد نجاح فيلم Eras tour concert.

صُوّر فيلم تايلور خلال جولة موسيقية لها، وحقق إيرادات قياسية تتخطى الـ125 مليون دولار، بعد أن تصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية.

وأشار التقرير الصحافي الذي نشرته مجلة “بلومبرج نيوز”، أن سويفت أصبحت رسمياً مليارديرة، بعد وصول ثروتها الصافية إلى 1.1 مليار دولار.

وذكر التقرير أن الجولة الموسيقية الأخيرة لتايلور Eras Tour، حققت أموالاً تعادل ما حققته اقتصادات البلدان الصغيرة. كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يكون تسجيلها الجديد لألبوم عمره تسع سنوات، والذي يحمل اسم 1989، أحد أكثر التسجيلات مبيعا لهذا العام.

يذكر أن الفيلم يوثّق العروض الستة التي أكملتها سويفت في ملعب" SoFi" في لوس أنجلوس هذا العام، والتي عرضت خلالها قائمة الأغاني التي امتدت طوال مسيرتها المهنية.

كانت هذه تفاصيل خبر تايلور سويفت "مليارديرة" .. إليكم كم تبلغ ثروتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.