كورتني كارداشيان بإطلالة مفاجئة..وما علاقة كيم كارداشيان؟

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان الجمهور بتنكرها على هيئة شقيقتها النجمة كيم كارداشيان وهي حامل، وذلك بمناسبة الهالوين، بالرغم من انتشار اخبار خلافهما مؤخرا.

ولاقت اطلالتها اعجاب عدد كبير من المتابعين.

وكانت تصدرت كورتني كارداشيان غلاف مجلة Vanity Fair بنسخته الايطالية ظهرت في جلسة التصوير التي خضعت لها وهي تستعرض حملها في الايام الاخيرة منه لكن من دون ملابس في خطوة اعتبرها عدد كبير من المتابعين جريئة جداً خصوصا في هذه الفترة حيث تنشب الحروب وهناك اولاد يموتون كل يوم فاعتبر كثر ان هذه الجلسة التصويرية مستفزة لابعد الحدود.

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