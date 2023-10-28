جومانا مراد في "عتبات البهجة" بالماراثون الرمضاني 2024

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت النجمة جومانا مراد عن انضمامها لفريق عمل مسلسل “عتبات البهجة” بطولة النجم الكبير يحيي الفخراني،ومن المقررعرضه في الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

مسلسل "عتبات البهجة" سيناريو وحوار مدحت العدل، وعدد حلقاته 15 حلقة.

أحدث أعمال جومانا مراد

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة جومانا مراد فيلم "ع الزيرو" الذي تدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، حول "حمزة" الملقب بـ "دراجون"، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية.

أبطال فيلم ع الزيرو

يذكر أن فيلم "ع الزيرو" من إخراج ماندو العدل، وتأليف مدحت العدل، ويشارك فيه بجانب محمد رمضان، الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من النجوم.

نبذة عن جومانا مراد

جومانا مراد هي ممثلة ومنتجة سورية من مواليد السويداء 1973، حاصلة على ليسانس الآدب الإنجليزي في جامعة دمشق.

كانت بدايتها الفنية كمذيعة في تلفزيون عجمان، ثم اتجهت إلى التمثيل بعد أن شجعها المخرج نجدت أنزور، لتقدم أول أدوارها الفنية عام 1998م من خلال مسلسل "بقايا صور"، بينما أول أدوارها السينمائية كان في فيلم "شعبان الفارس"، انتقلت بعد ذلك لمصر لتقدم الكثير من الأعمال التلفزيونية والسينمائية في مصر وسوريا، ومن أبرز أعمالها السينمائية "حياة أو موت"، "الشياطين"،"لحظات أنوثة"، "كباريه"، "شعبان الفارس"، و"الفرح"، بينما من أبرز أعمالها التلفزيونية "رمح النار" "البواسل"، "البحث عن صلاح الدين"،"الخيط الأبيض)، "الطارق"،"الحب موتً"، "الشارد"، "قلب حبيبة"، "هيك تجوزنا"، "نيران البوادي"، "باب الحارة"، "شاهد إثبات"، "مطلوب رجال".

إلى جانب العمل بالتمثيل اتجهت إلى الإنتاج الفني، هي صاحبة شركة جومانا انترناشونال للإنتاج السينمائي والتليفزيوني والتوزيع، التي قامت بإنتاج عدد من أعمالها الفنية منها "الخيط الأبيض"، و"انتقام الوردة"، و"هيك تجوزنا"، كما إنها عضو في لجنة اتحاد صناعة السينما والتليفزيون في سوريا، وعضو بمجلس إدارة اتحاد المنتجين العرب التابع لجامعة الدول العربية.